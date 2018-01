Fragilisée par le Brexit, Theresa May redit qu'elle ne renoncera pas

31 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Une nouvelle fois confrontée aux appels à la démission de ceux qui contestent son approche du Brexit, la Première ministre britannique, Theresa May, a redit mercredi qu'elle resterait en poste et qu'elle irait au bout des deux missions qui lui sont selon elle imparties: réussir la sortie de l'Union européenne et mener des réformes d'envergure.