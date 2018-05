Le M5S et la Ligue en quête d'un nouveau ministre de l'Economie

31 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Les chefs de file du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et de la Ligue se sont rencontrés jeudi à Rome pour tenter de trouver un accord sur le nom d'un ministre de l'Economie afin de former un gouvernement de coalition et éviter des élections anticipées.