Hong Kong: Des dizaines de manifestants jugés pour "émeute"

31 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Plus d'une quarantaine de personnes comparaissaient mercredi devant un tribunal hongkongais pour leur implication dans le mouvement de contestation qui secoue depuis plusieurs semaines l'ancienne colonie britannique et a donné lieu à des heurts entre manifestants et forces de l'ordre.