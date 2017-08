Plus de 27.000 Rohingya ont fui au Bangladesh en six jours

31 août 2017 Par Par Agence Reuters

Plus de 27.000 musulmans Rohingya de l'ouest de la Birmanie ont pénétré au Bangladesh depuis vendredi pour fuir les violences les plus meurtrières en cinq ans entre les forces de sécurité birmanes et leur minorité, apprend-on jeudi de source onusienne.