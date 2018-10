Yemen: Pompeo demande à la coalition saoudienne l'arrêt des bombardements

31 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a demandé mardi soir à la coalition menée par l'Arabie saoudite de stopper les bombardements contre les zones peuplées du Yémen, et aux rebelles houthis, soutenus par l'Iran, de ne plus lancer de missiles contre l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.