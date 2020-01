Immigration: 25 mesures adressées à Castaner pour «faire reculer» l’indignité

Leurs propositions se veulent « innovantes » et à contre-courant de la politique migratoire menée par le gouvernement. Faisant le constat de l’échec des politiques de l’asile et de l’immigration depuis trente ans, neuf praticiens et praticiennes du droit des étrangers présentent 25 mesures inédites pour réformer le code des étrangers, tirées d’un rapport intitulé Pour des politiques migratoires conformes à toutes les exigences de la République, publié mardi 21 janvier.