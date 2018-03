L’hôpital public français va mal, tout le monde le sait déjà. Mais un fait que la population française ignore pour diverses raisons, c’est que le niveau des soins prodigués dans les hôpitaux est en train de plonger et pour des raisons facilement identifiables.

Alors que quatre des policiers ont été renvoyés en correctionnelle pour des violences commises sur 18 jeunes de 14 à 18 ans et que leur procès va s'ouvrir ce mercredi matin au palais de justice de Paris, les membres de la plateforme « En finir avec les contrôles au faciès » réagissent aux vidéos sorties par Mediapart relatives aux actions de patrouilles de police dans le XIIe arrondissement de Paris.

Le dernier texte collectif de la revue Vacarme est consacré à l'Ecole. Avec les offensives tous azimuts du ministre Jean-Michel Blanquer, «les rapports de force en matière d'éducation n’ont peut-être jamais été aussi lisibles. Il est donc venu le temps de la bataille et de s'occuper de son gouvernement.»

«Alors qu’à Paris des centaines de personnes sont laissées à la rue chaque jour, alors que le gouvernement prévoit de durcir la reconnaissance du droit d’asile, de faciliter l’enfermement des migrant·e·s et leur expulsion, on voudrait imaginer que l’université puisse être un refuge, le lieu de ce qu’il faudrait organiser partout : l’accueil», par des membres de l’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux).

Jeudi 1 février avait lieu la première manifestation contre le plan Vidal. Entre 10 000 et 20 000 manifestants ce qui est tout à fait considérable pour quelques jours d’agitation dans les universités.

Macron, Castaner, Denormandie (secretaire d'Etat) , Maillard (député LREM), devant une telle hypocrisie, un tel sophisme consistant à masquer votre échec politique en matière d'hébergement, je ne peux plus me taire. Messieurs, je vous accuse de démagogie, de mépris social et de manquement éthique à la fonction politique. Cette fois-ci, c'est trop !