LyonLyon (Rhône).– Jusqu’à peu, Hervé Legros et son entreprise Alila avaient les honneurs des médias. En 2017, un reportage du magazine « Capital », diffusé par M6, offrait une vision plutôt complaisante du patron trentenaire. Un géant de près de deux mètres, costume taillé au millimètre et sourire perpétuellement « ultra-bright », aux allures « de jeune loup de la finance », commentait la voix « off ». Dans le reportage, Hervé Legros se mettait volontiers en scène. On le voyait déambuler dans les couloirs du siège de son entreprise, à la Cité internationale de Lyon, aux manettes d’un robot de téléprésence. « Je suis un maniaque du contrôle », lançait Hervé Legros derrière son écran.