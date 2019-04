La démission annoncée de Bouteflika ne règle en rien la crise algérienne

Alger, correspondance.- Les Algériens ont gagné la première manche, et ils ne s’en satisfont pas. L’annonce, lundi 1er avril par un simple communiqué, qu’Abdelaziz Bouteflika présentera sa démission « avant le 28 avril », terme officiel de son quatrième mandat présidentiel, n’a pas provoqué de manifestations de joie et ne devrait pas enrayer l’immense mobilisation populaire que connaît le pays depuis le 22 février. « Ils bricolent », « ils nous embrouillent », « ils gagnent du temps et manœuvrent pour se sauver », étaient les réactions les plus entendues lundi soir à Alger.