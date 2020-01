Yémen: derrière la guerre, la mainmise de Total sur le gaz

3 janvier 2020 Par Morgane Remy et Eva Thiébaud

Profitant de la dépendance du Yémen aux hydrocarbures et de la bienveillance des autorités, la multinationale française s’est imposée à partir du milieu des années 1990 comme un acteur majeur dans la transformation et l’exportation de gaz. Sa gigantesque usine de Balhaf est à l’arrêt depuis 2015 à cause de la guerre. Alors que le pays veut relancer son activité, Total se retrouve plus que jamais en position de force.