Europe: un besoin de nouveaux récits

Dans son formidable roman L’Énigme du retour, l’écrivain haïtien Dany Laferrière s’intéresse aux grandes idées, aux thèmes fondateurs par le biais desquels différentes régions ou sociétés interprètent et racontent leur histoire. La littérature d’Amérique du Nord traiterait principalement de l’espace et des immensités ; en Amérique du Sud, c’est le temps qui constituerait le topos central de la pensée et de l’écriture ; et en Europe, nous dit Laferrière, en Europe, c’est la guerre.

Dany Laferrière © DR/Editions boréales

Observation aussi exacte que bouleversante. Les promesses transnationales que l’Europe a pu incarner, les espoirs séculaires d’émancipation qui ont pu se rassembler autour d’elle, ces espérances s’articulaient effectivement toujours, dans le discours public – pas seulement, mais aussi –, par rapport à la guerre et aux crimes atroces de la Shoah.

La réflexion critique sur l’horreur de l’idéologie raciale et les campagnes d’extermination menées par les nationaux-socialistes a nourri le projet européen : fonder un ordre démocratique libre et moderne composé de membres égaux dont la mission consisterait non seulement à accepter, mais aussi à protéger la diversité religieuse, culturelle et régionale de leurs citoyens. « Plus jamais ça » : l’héritage moral et politique d’un passé ayant touché à son déclin avec le régime fasciste et sa violence totalitaire, cet héritage n’était pas seulement celui des Européennes et Européens allemands de ma génération.

Bien plus que les liens commerciaux trans-étatiques ou la franchise douanière, ce sont surtout l’abolition des frontières et les garanties constitutionnelles qui ont marqué la césure de l’ordre européen d’après guerre : la liberté de la presse et de la pensée, une justice indépendante et la protection contre les discriminations.

Certes, la Révolution française a toujours constitué pour l’Hexagone une autre source historique irriguant la perception de sa propre identité. Mais pour l’Europe, c’est véritablement face à la guerre et contre elle que les récits nationaux et transnationaux se sont tissés – que ce soit, comme en Allemagne, le récit d’un naufrage éthique, l’opposition républicaine en Espagne, ou les insurrections de Varsovie. En Allemagne (à la différence d’autres pays européens), le scepticisme envers la vox populi a peut-être toujours été partie intégrante de la réflexion critique sur la guerre prise comme point de référence de l’ancrage national.

Car il faut se rappeler que le régime national-socialiste ne fut pas – comme les révisionnistes issus des mouvements d’extrême droite aiment à le marteler aujourd’hui – un simple « accident de parcours » ; ce n’était pas seulement le fruit d’un dictateur qui a « pris le pouvoir », mais bien d’un parti et d’un mouvement élus collectivement et soutenus avec enthousiasme. Ce passé a instillé à nombre d’Allemands un scepticisme mélancolique envers les atmosphères hégémoniques et les mouvements populaires, lesquels, s’ils peuvent contribuer à former des majorités démocratiques, ne sauraient constituer en soi un élan vers une société inclusive, ouverte et équitable.

C’est pourquoi la sauvegarde explicite des droits de l’homme et du citoyen contribuant à protéger les minorités sociales, sexuelles ou religieuses, mais aussi celle de l’État-providence et des soins qu’il prodigue aux personnes les plus faibles socialement, c’est pourquoi cette sauvegarde est indispensable. Les référendums démocratiques ne suffisent pas forcément à la garantir – sans compter qu’ils peuvent être rapidement minés dès lors que l’esprit de solidarité commun ou l’humanisme universel battent de l’aile.

Ces quelques lignes suffisent à le montrer : la « guerre » à laquelle l’Europe faisait si pompeusement référence ne fut jamais « une seule et même guerre ». Elle a toujours eu, dans différents pays et différentes familles, voire au sein d’une même famille, des significations multiples : il y a eu ceux qui ont été préservés ou persécutés, ceux qui ont fait souffrir les autres, ceux qui ont dû fuir – et toutes ces histoires ont été transmises ou niées, racontées ou inventées différemment. Aux récits polyphoniques de la guerre s’est toujours opposé le silence monocorde sur cette guerre-ci comme sur toutes les autres.

Voilà bien ce qui nous frappe dans l’assertion lumineuse de Dany Laferrière : pour que l’Europe puisse véritablement s’accorder sur la guerre, et la raconter, elle devra s’éloigner de cette guerre au singulier. Elle devra approfondir la réflexion sur « la guerre » verticalement, et l’étendre horizontalement. À quoi bon réfléchir sur les errements et les tourments du passé, si cette réflexion n’engendre aucune conscience face aux mécanismes de l’exclusion et de la violence dans d’autres contextes, dans d’autres temps ? À quoi auront servi cet « héritage » si souvent invoqué, toutes ces heures passées à méditer les leçons de la guerre, à quoi aura servi la vision d’une Europe transnationale, si derrière elle se cachent toutes les autres dérives coloniales et post-impériales de la violence ?

S’il est vrai que le souvenir nous façonne à ce point dans nos principes européens, pourquoi cette culture du souvenir ne s’est-elle pas diversifiée, pourquoi les expériences de la guerre civile en Algérie (dont les échos politiques, psychiques et sociaux continuent d’ébranler ses enfants) n’en font-elles pas tout autant partie ? Pourquoi le souvenir des dissidents du régime de Ceauşescu ou de Jivkov, ces femmes et ces hommes espionnés, maltraités et enfermés – pourquoi ce souvenir n’est-il plus raconté ?

Simone Weil © DR

À quoi le recours critique aux expériences du passé aura-t-il servi, s’il n’a pas contribué à aiguiser notre sensibilité aux pratiques et aux opinions antisémites et racistes qui ont cours aujourd’hui ? Lorsqu’on persiste à voir le danger réel, la menace réelle uniquement dans l’original fasciste sorti du passé, tandis que nos copies bien présentes peuvent propager en toute impunité leur mépris obscène des droits à la liberté et à l’égalité – le recours au passé est alors ravalé au rang de sédatif qui endort toutes les intuitions démocratiques.

« Dans telle situation, on agit d’une manière dont, ensuite, on a honte », écrivait la grande Simone Weil dans le premier volume de ses Cahiers ; « on se promet de ne pas recommencer. Qu’une situation semblable revienne, on ne reconnaît pas la ressemblance ; car elle ne ressemble pas au souvenir de l’autre ; elle ressemble à l’autre ».[1]

Telle est parfois l’impression que nous donne le présent : nous restons tellement concentrés sur le souvenir honteux de « la guerre » que, non contents d’avoir fait disparaître de notre champ de vision d’autres ravages et d’autres guerres, d’autres débordements du passé, nous avons surtout détourné notre regard des dynamiques chauvines, autoritaires et nationalistes, ces dynamiques éhontées de notre présent.

Si nous voulons non seulement réaffirmer le projet européen, mais aussi le vivre, si nous comptons assumer et transformer l’héritage de l’Europe, aussi riche et réjouissant qu’il peut s’avérer amer, nous ne pourrons alors nous contenter de définir l’Europe par la guerre. Cet instinct était le bon, il l’est toujours – mais il ne suffira pas.

Nous avons besoin de nouveaux récits, de ceux qui se récrivent à chaque génération, issus de la colère de celles et ceux que l’on n’entend pas, que l’on ne voit pas, celles et ceux qui descendent dans la rue, des récits prenant source dans la douleur sociale de celles et ceux qui sont exténués par leur travail ou par la quête du travail qu’ils n’ont pas encore trouvé, nous avons besoin de récits qui pourront s’écrire dans différents langages et différents gestes, avec profusion ou économie de mots, nous avons besoin pour les raconter d’un vocabulaire plus vrai, criant de vérité, un vocabulaire qui n’ait pas seulement une allure technocratique ou simpliste, qui ne fasse pas que dissimuler les intentions, nous avons besoin de récits susceptibles de développer à nouveau l’Europe comme un projet participatif, inclusif et solidaire, ouvert à la diversité et à l’hybride.

Une Europe qui ne se définit pas comme une forteresse monochrome, ne s’égare pas dans des douleurs nationalistes qui ne sont que douleurs fantômes, au lieu de se poser les grandes questions internationales : celle du travail à l’ère de la numérisation, de la répartition du savoir à l’ère des magnats de l’Internet Google et Facebook, de la protection sociale à l’ère de la mondialisation, et surtout celle d’une transformation écologique réussie de nos formes de vie et d’économie à l’ère de l’anthropocène. Toutes les questions existentielles qui nous angoissent et nous oppressent ne pourront se satisfaire de réponses nationales – elles exigent toutes des instruments et des perspectives internationales.

Voilà peut-être ce que j’attendrais de l’Europe : qu’elle inspire à Dany Laferrière un autre constat, que l’Europe se développe et se comprenne au travers d’une réflexion sur sa propre pluralité – en cherchant les langages et les techniques qui lui permettront d’apporter à ses modes d’expression sociaux, régionaux, culturels et sexuels les réponses qu’ils méritent.

Traduit de l’allemand par Alexandre Pateau.

[1] Simone Weil, Œuvres complètes, t. VI, Cahiers, volume 1 (1933-septembre 1941), Gallimard, 1994, p. 313.