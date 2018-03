Notre-Dame-des-Landes: le bocage fête la victoire contre l’aéroport

10 février 2018. Des milliers de personnes se sont retrouvées samedi dans les champs et sur les chemins de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour fêter l’expiration la veille de la déclaration d’utilité publique de l’aéroport, qui marque la fin définitive du projet d’aménagement. Plus de quarante ans après le lancement de ce projet d’aérogare dans le Grand Ouest, le mouvement des opposant·e·s a célébré sa victoire en organisant toute une journée de déambulations carnavalesques, fanfares, de concerts et de danses. Au moins 30 000 personnes selon les organisateur·ice·s, 8 500 selon la préfecture, dont un hélicoptère a survolé les participant·e·s toute la journée.