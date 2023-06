L’exaltante difficulté d’organiser une tournée musicale au Japon

AprèsAprès plus de deux années de crise sanitaire, le Japon rouvre progressivement ses portes depuis un an. Ce dont se réjouissent les musiciens occidentaux. « Le pays possède les plus belles salles de musique au monde, souligne René Martin, directeur artistique de la Folle Journée de Nantes, qui est également implantée au Japon depuis 2005. Les plus grands acousticiens sont japonais. Il y a un grand savoir-faire de ce côté mais aussi du côté de l’architecture. »