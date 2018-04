The Observer, la version dominicale du Guardian, publie une grande enquête sur la montée en puissance du véganisme. L’article s’interroge sur les forces qui ont poussé ce mouvement longtemps marginal et radical à devenir un mode de vie très répandu et à la mode. Plusieurs témoignages sont également publiés. L’article insiste sur la grande adaptation des réseaux de distribution à cette nouvelle tendance.