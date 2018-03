André S. Labarthe, l’impertinence du hasard

André S. Labarthe est mort lundi 5 mars. Il avait 86 ans. Il est l'auteur de films de tout type et de toute durée. Plusieurs centaines, personne n'a jamais su combien au juste, surtout pas lui, qui était le dernier à vouloir faire le calcul. Films consacrés à des cinéastes, à des peintres, à des danseurs, des chorégraphes, des écrivains… Portraits de gloires de Hollywood et de génies de la modernité européenne, évocations de Rita Hayworth, de Sylvie Guillem et de William Forsythe. Chroniques, lettres et rébus. Journaux arrangés et carnets de voyage. Petites et grandes choses, essentielles ou futiles… Films-films, aussi et en vérité toujours, qu'une vie suffirait à peine à découvrir tous.