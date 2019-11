Peter Rösel: une certaine idée de la probité pianistique

Plus le pouvoir mentait, à l’est du rideau de fer, plus la musique disait la vérité. Et plus le public accueillait de tels oracles avec une ferveur – et même une foi laïque – dont témoignèrent, par exemple, la concentration et les larmes d’une assistance admirable lors du retour de Vladimir Horowitz à Moscou, en avril 1986 (à voir ici).