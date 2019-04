«À la fin des années 1960, un jeune auteur-compositeur, David Bowie, est invité par son manager à écrire des paroles en anglais pour une chanson pop française, Comme d’habitude, de Claude François. “J’en a fait le titre lamentablement affreux Even a Fool Learns to Love (‘Même un imbécile apprend à aimer’), qu’il a rejeté d’emblée, à juste titre, je crois, se souvenait Bowie en 1999. Et c’est passé à Paul Anka, qui a fait ses propres paroles en anglais. Et l’a appelée, simplement et efficacement, My Way.” »