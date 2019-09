Malgré ce succès commercial, le groupe de métal progressif, dont l’œuvre exigeante est loin des clichés associés au genre, reste largement méconnu du grand public. « Who the fuck is Tool ? » Sur Twitter, les fans de « TayTay » n’en reviennent pas : « Lover », le dernier album de leur idole Taylor Swift, a été délogé cette semaine de la première place des charts américains par un nom bien moins connu, Tool. Fondé en 1990, ce groupe de « métal progressif » californien, qui apparaissait tout de même en tête d’affiche de la dernière édition de la grand-messe française du genre, le Hellfest, a écoulé 270 000 exemplaires de son cinquième album, « Fear Inoculum », sorti le 30 août, contre 178 000 exemplaires pour « Lover » sur la même période.