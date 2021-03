À Nantes, au théâtre Graslin occupé, «on est en situation de pouvoir gagner»

Nantes (Loire-Atlantique).– Le théâtre Graslin, haut lieu culturel et patrimonial nantais, est entré en résistance et dans la danse. Le spectacle vivant, là aussi, n’en peut plus d’être déclaré pour mort, avec tous ces lieux mis sous cloche et ces professionnels de jour en jour fragilisés, cloués au sol et, pour beaucoup, en rupture de droits aux indemnisations chômage : « Artistes en déconfiture », comme ils se définissent.