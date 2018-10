François Beaune, le FN et la littérature de non-fiction

Fan de Public Enemy et de Malcolm X, Omar, né dans une ZUP de Reims, n’avait pas vraiment le profil pour rejoindre le Front national. Rien ne le prédisposait non plus à devenir l’ami de Greg, qui s’est senti « patriote nationaliste » dès l’âge de quinze ans, lui dont la famille habitant Vaulx-en-Velin était de longue date fidèle au PC.