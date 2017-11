Comment agir face aux dérèglements du climat?

Reporterre en propose un compte-rendu et des enregistrements audio. On peut y entendre Txetx Etcheverry, militant pour la justice climatique et co-initiateur d’Alternatiba, l’historien Christophe Bonneuil, le chercheur spécialiste des migrations François Gemenne, le climatologue Hervé Le Treut, la juriste Marie Toussaint, présidente de Notre affaire à tous, et Victoire Guillonneau, chargée de campagne pour 350.org et le CRID.