Démocratie en miniature

En droite ligne du roman Les Privilèges (Plon, 2011) où, riches et brillants sur le bûcher des vanités, les jeunes mariés Adam et Cynthia Morey s’étourdissent de réussite et d’argent au cœur de la haute société new-yorkaise, assénant en conclusion la terrible phrase : « C’est moi qui paie », le dernier ouvrage de Jonathan Dee offre un pas de côté, élargissant la méditation hors de la grande métropole et du cercle des nantis.