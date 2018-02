Dans un livre paru fin 2017 chez Robert Laffont, la philosophe Olivia Gazalé s’intéresse au mythe de la virilité. Elle y retrace de manière précise et détaillée les constructions sociales et culturelles liées aux injonctions qui pèsent sur les hommes, comme les historiens Alain Corbin, Jean‑Jacques Courtine et Georges Vigarelo s’y étaient intéressés en 2013, à travers les trois tomes de l’Histoire de la virilité.