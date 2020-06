Procès France Télécom: un livre pour désosser la «raison des plus forts»

Comment garder trace d’un procès monstre, qui a exposé comme jamais les forces qui broient les femmes et les hommes dans les entreprises, qui a examiné les ressorts et les dérapages d’une logique managériale et actionnariale visant à transformer à toute allure une organisation, pour mieux assurer sa rentabilité ? En organisant la chronique des 41 journées d’audience du procès Orange-France Télécom, qui se sont étalées du printemps à l’été dernier, le syndicat SUF-Solidaires a brillamment relevé le défi.