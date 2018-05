À l’ouest des séries: «Westworld» contre «The Handmaid’s Tale»

Le monde, longtemps, fut divisé en deux. Il y avait le cinéma et il y avait la télévision. Le premier était aimable, la seconde ne l’était pas. La télévision ne possédait aucune qualité sinon celle de pouvoir jouer comme repoussoir. Si elle fonctionnait à la manière d’une mesure, c’était à un titre intégralement négatif. Puis les séries sont apparues. Il serait plus juste dire qu’elles sont réapparues, puisqu’en vérité elles avaient toujours été là. Reste qu’elles ont pris une nouvelle importance grâce à laquelle ce vieux partage s’est trouvé à la fois dérangé et compliqué. On a commencé à moins haïr la télé. On s’est mis à aimer le cinéma d’un amour moins unilatéral et moins exclusif. Ne serait-ce que parce qu’il a bien fallu convenir que « du cinéma », il arrive qu’il y en ait dans les séries. Parfois, sinon toujours. Et de plus en plus souvent.