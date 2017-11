Martin Heidegger, un des plus grands philosophes allemands du XXe siècle, était-il proche du régime nazi ? Les débats entre ceux qui insistent sur le lien intrinsèque et fondamental entre le penseur et le nazisme et ceux qui le nient n’ont jamais vraiment cessé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une tribune de la philosophe Sidonie Kellerer dans Le Monde qui apporte une nouvelle pierre dans le jardin de ces derniers.