Des papillons et des hommes

31 mars 2019 Par Jean Lacoste (En Attendant Nadeau)

Deux ouvrages qui, chacun à sa manière, dans son univers, plaident pour la singularité, la diversité du vivant et les variétés de l’existence, en réaction à un monde technique uniformisé. Deux appels discrets, l’un en faveur de la biodiversité (signé Romain Bertrand) et l’autre en faveur de l’excentricité (signé Denis Grozdanovitch), fascinants l’un et l’autre par le récit de vies étonnantes.