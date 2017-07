Bruno Rousset, 61 ans, est un patron formidable. Le groupe April, qu’il a fondé il y a trente ans à Lyon, est devenu un poids lourd de l’assurance, coté en Bourse, qui réalise 861 millions d’euros de chiffre d’affaires dans 31 pays. Première fortune française du secteur avec un patrimoine de 475 millions d’euros selon Challenges, le patron et actionnaire majoritaire d’April vante sur son blog ses « valeurs » et le « rôle social et sociétal de l’entreprise ». Laquelle doit, grâce à « la capacité d’inspiration du dirigeant », « concilier efficacité, rentabilité et mission d’intérêt général ».