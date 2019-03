Mise en garde de l'Europe contre le risque systémique, Deutsche et Commerzbank visés

21 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Les banques qui envisagent de fusionner devraient s'assurer de la possibilité d'un démantèlement en cas de crise, ont déclaré jeudi les autorités de régulation bancaire de la zone euro, une mise en garde contre le risque systémique ("too big to fail") susceptible de trouver un écho chez Deutsche Bank et Commerzbank.