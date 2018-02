Levothyrox: l’incompréhensible retard de Merck

Le laboratoire Merck a laissé les médecins et les patients dans le brouillard au sujet de la nouvelle formule du Levothyrox, selon une enquête du site d’information Les Jours. Il y a un an, en mars 2017, le laboratoire lançait sur le marché français une nouvelle formule de ce produit phare prescrit aux malades de la thyroïde, le Levothyrox. Depuis, des dizaines de milliers de patients ressentent des effets secondaires plus ou moins graves, et ils sont aujourd’hui nombreux à demander réparation devant la justice.