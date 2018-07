Portugal: un élu du Bloc de gauche se révèle spéculateur immobilier

C’est de l’humour graphique typiquement portugais. L’immeuble pimpant, dans sa toute nouvelle robe bleu ciel, de la rue du Terreiro do Trigo, à Lisbonne, vient d’être tagué par des mains malveillantes : « Aqui podia morar gente » (Ici, des gens pourraient habiter). « Signé : Robles. » Et en rouge, le symbole du Bloco de Esquerda (Bloc de gauche), la version lusitanienne du populisme de gauche. Une reproduction du slogan que la (maigre) cohorte des militants portugais du Bloco avait tracé sur des immeubles en ruine de la capitale portugaise afin de dénoncer la pénurie de logements sociaux et la spéculation immobilière.