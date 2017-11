Entre les XVe et XVIIe siècles, les hommes de loi et de foi les condamnaient à mort par des moyens barbares au cours de procès absurdes. Aujourd’hui, les sorcières sont de retour. Loin de l’image des contes pour enfants, elles sont souvent engagées et féministes. Ainsi a-t-on vu, le 21 septembre, des femmes toutes vêtues de noir et de chapeaux pointus défiler dans la rue contre la réforme du code du travail, en brandissant des banderoles « Macron au chaudron ». Il s’agissait des membres du Witch Bloc, militantes issues du Comité anarchiste de la fac Paris 7.