Pantin : jusqu’à six mois de prison ferme requis contre des policiers en roue libre

SurSur le banc des prévenus, six policiers de la brigade territoriale de contact (BTC) des Quatre-Chemins, à Pantin (Seine-Saint-Denis) ont comparu, de mercredi à vendredi, pour des faits de violences et des faux procès-verbaux, remontant à 2019 et 2020, au préjudice d’habitants des cités Scandicci et des Courtillières, connues pour héberger du trafic de drogues.