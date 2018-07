La France va accueillir 130 migrants de l'Aquarius et du Lifeline

3 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

La France va accueillir 130 migrants qui se trouvaient à bord de l'Aquarius et du Lifeline, deux navires humanitaires au coeur fin juin de tensions entre pays européens, et leur octroyer le droit d'asile, a-t-on appris mardi auprès du Quai d'Orsay et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.