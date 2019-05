En 1990, l’écrivain et éditeur François Maspero racontait son expérience de passager du RER B dans un journal de bord qui avait marqué les esprits, Les Passagers du Roissy-Express (Seuil). La sociologue et urbaniste Marie-Hélène Bacqué a refait le voyage et raconte, dans Retour à Roissy (photographies de André Mérian, Seuil, 352 pages, 23 euros), paru début avril, les transformations de ces banlieues.