Le séisme de Lombok a fait près de 100 morts, exode de touristes

5 août 2018 Par Par Agence Reuters

Le tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé dimanche en début de soirée l'île indonésienne de Lombok a fait au moins 98 morts et plus de 200 blessés et entraîné l'exode de nombreux touristes, selon un nouveau bilan communiqué lundi par l'Agence de prévention des catastrophes.