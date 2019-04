A l'AG des gilets jaunes: «Nous sommes à Saint-Nazaire pour construire un monde meilleur»

6 avril 2019 Par PIERRE-YVES BULTEAU

La grisaille et la pluie du week-end n’ont pas réussi à entamer le moral des 700 « gilets jaunes » venus participer, en « intelligence collective », à la deuxième assemblée des assemblées de Saint-Nazaire. Entre ateliers et plénières, ils ont confié à Mediapart leurs espoirs et leurs interrogations après cinq mois de lutte. Une lutte qui, si elle n’a pas encore abouti, les a profondément et durablement transformés.