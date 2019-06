Hidalgo veut mettre fin à l'anarchie des trottinettes à Paris

6 juin 2019 Par Par Agence Reuters

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé jeudi des mesures pour mettre fin à l'anarchie des trottinettes électriques, qui se sont multipliées à Paris depuis un an en l'absence de tout cadre légal et sont la cause d'un nombre croissant d'accidents.