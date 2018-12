Marches pour le climat: ONG, youtubeurs et citoyens cherchent la bonne méthode

Que faire ? Avec qui ? Et comment ? À la veille de la troisième marche pour le climat organisée à Paris et dans beaucoup d’autres villes en France – et même dans le monde, en pleine COP 24 – samedi 8 décembre (liste des rendez-vous au bas de ce billet), ses organisateurs se trouvent confrontés à une double difficulté : la première est immédiate et concerne l’actuel mouvement des gilets jaunes. La seconde est plus profonde et interne au mouvement climat depuis plusieurs mois : comment faire cohabiter ONG, youtubeurs et mouvements citoyens ?