Leur parole est l’une de celles qu’on entend peu. Rue89 a sollicité des lesbiennes âgées pour qu’elles se racontent. Leurs parcours éclairent sur la place des homosexuels et des homosexuelles du troisième âge. Micheline et Jocelyne racontent comment elles ont peu à peu assumé leur préférence sexuelle, comment elles se sont rencontrées, et c’est bouleversant.

