La durée des soldes réduite de six à quatre semaines en France

9 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement va proposer de réduire la période des soldes d'hiver et d'été de six à quatre semaines à compter de 2019, une mesure attendue par les professionnels pour "créer plus d'urgence et d'envie", annonce Delphine Gény-Stephann dans une interview à paraître mercredi dans Le Parisien.