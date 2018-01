Marion Bartoli: «Je me suis laissé détruire»

« J’avais beaucoup maigri avant le virus en raison de mon ex qui m’a fait vivre une vie d’enfer. C’était vraiment un connard absolu », raconte la tenniswoman de 33 ans en évoquant l’homme qui partageait sa vie à l’époque. « En raison de ma personnalité, j’avais accepté des choses inacceptables. Je me disais “non c’est pas grave, non ce n’est pas grave” et ça m’avait totalement détruite. »