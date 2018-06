Trois fidèles de Macron clouent au pilori sa politique «indifférente à la question sociale»

Emmanuel Macron s’est entouré très largement d’économistes pour construire son programme présidentiel en 2017. Trois d’entre eux ont joué un rôle majeur, inspirant l’essentiel du volet économique du macronisme : Jean Pisani-Ferry, Philippe Aghion et Philippe Martin. Un peu plus d’un an après, le trio social-libéral sonne la charge et prend la plume pour demander à celui qui est devenu président de revoir sa politique beaucoup trop « déséquilibrée », beaucoup trop en faveur des plus riches, beaucoup trop « indifférente à la question sociale ». Ces fidèles « marcheurs » au cœur de la campagne rejoignent ainsi les quelques voix discordantes d’élus de la majorité.