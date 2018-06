Le 1er Mai, Pierre voulait rentrer chez lui… il s’est retrouvé aux urgences

Le 17 mai, un appel à témoin intitulé « 1er mai, une main brisée rue Buffon » a été publié sur un blog de Mediapart et relayé par Politis. Il relate le récit de Pierre Conejero, artisan dans le bâtiment, victime de violences policières en marge de la manifestation du 1er Mai à Paris et au cours de laquelle un McDonald’s et un garage Renault ont été vandalisés par des Black Blocs.