Paris et Bruxelles veulent coopérer sur les radicalisés sortant de prison

11 juin 2018 Par Par Agence Reuters

La France et la Belgique vont renforcer leur coopération en matière de suivi et de prise en charge des détenus radicalisés et envisagent une harmonisation entre leurs services respectifs sur les modalités de signalement de ceux qui sortent de prison, a déclaré lundi Edouard Philippe.