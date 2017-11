Dans la course à la présidence des Républicains, il met constamment en avant ses « valeurs chrétiennes ». Sa foi, Laurent Wauquiez en use pour convaincre un électorat catholique important parmi les 7,8 millions d’habitants en Auvergne-Rhône-Alpes, entre la cathédrale du Puy-en-Velay et la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon.