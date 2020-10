Avec la crise, l’heure de Keynes a-t-elle (encore) sonné?

Le 6 octobre dernier, Le Monde se posait cette question, sans vraiment y répondre : le ministre de l’économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, serait-il « devenu un keynésien, adepte de la relance budgétaire et de l’intervention de l’État » ? La question n’est, en réalité, pas anodine. Elle pose des enjeux politiques et économiques majeurs. Car, derrière cette question se pose la question d’un prétendu « tournant vers la gauche » de la politique économique du gouvernement, un tournant qui passerait par l’abandon de la « bonne gestion » des comptes publics dont Le Monde, précisément, s’alarme dans un éditorial d’inspiration ordolibéral du 7 octobre. Mais ce « tournant » peut aussi avoir des conséquences politiques en faisant revenir vers le macronisme une partie de l’électorat de centre-gauche qui l’a abandonné depuis le début du quinquennat.