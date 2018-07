Etre né en 1998, à Bondy: à la rencontre de la génération Mbappé

Le blason de Bondy est un arbre et sa devise : « Heureux sous son ombre. » Kylian Mbappé est cet arbre, aujourd’hui mondialement connu, qui cache une forêt de 50 000 habitants. Ici, plus d’un tiers des jeunes sont au chômage (37 %) et près de la moitié des 18-24 ans ne vont plus à l’école (48 %).