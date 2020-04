Chaque jour est une nouvelle bataille. Dans son appartement situé entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, Katia jongle avec les activités de ses enfants, un bébé dans les bras. « J’en ai six alors il faut les occuper, sourit-elle tout en rappelant à l’ordre l’aîné. On vit dans ce F3 depuis deux ans. » Dans le petit salon, un canapé d’angle convertible sert de lit à Katia et son mari. Les deux chambres accueillent chacune trois enfants : un lit cigogne et un landau prennent tout l’espace.