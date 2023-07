Index de l’égalité professionnelle : un symbole mais très peu de sanctions

C’estC’est l’outil brandi par le gouvernement depuis quatre ans pour illustrer son combat contre les inégalités entre les femmes et les hommes au travail. L’index de l’égalité professionnelle, un barème de 0 à 100 points, a été rendu obligatoire pour les entreprises de plus de cinquante salarié·es par une loi de 2018. En 2023, avec un score moyen de 88/100, l’index n’a jamais été aussi haut. De quoi satisfaire le ministre Olivier Dussopt qui avait salué « l’efficacité réelle de ce dispositif », appelé à être dupliqué entre 2023 et 2024 dans les trois fonctions publiques. La réalité est bien plus mitigée, comme le montrent les documents que Mediapart a pu consulter. Car l’indulgence vis-à-vis des entreprises semble de mise.